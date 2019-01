Úvod do Krav Maga

Chcete se naučit chránit sebe a své blízké? Hledáte sport, který má smysl? Vyzkoušejte Krav Maga! Jedná se o sebeobranný systém snadný na naučení, stavěný na přirozených a intuitivních reakcích. Vychází z reálných situací, díky čemuž skutečně funguje nejen v tělocvičně, ale i v reálném životě. Předchozí zkušenosti s bojovými sporty ani jiné fyzické předpoklady nejsou potřeba! Na tomto semináři se s Krav Maga seznámíte blíže, a to jak teoreticky, tak i prakticky. CO SE NA SEMINÁŘI NAUČÍTE?

Nejdůležitější principy systému Krav Maga, osobní bezpečnosti a taktiky Předcházet konfliktům a deeskalovat napětí Připravit se na konfliktní situace v sebeobraně i v běžném životě nejen fyzicky, ale i psychicky A mnohem více... PROGRAM Nejprve vás čeká krátká teorie - seznámení s Krav Maga a managementem osobní bezpečnosti. Následně si vše prakticky procvičíte a naučíte se nejefektivnější způsoby ochrany sebe i svých blízkých. CO S SEBOU? Tréninkové oblečení do tělocvičny Pití Cvičí se bosky (případně v měkké sálové obuvi). KDY A KDE? 27. 1. 2019 13:00 - 27. 1. 2019 16:00 Krav Maga Academy Pankrác Praha Na Pankráci 32, 140 00 CENA 500 Kč Pokud vlastníte poukaz, stačí zadat do přihlášky číslo, které naleznete na zadní straně. Poté již není třeba seminář hradit. Účastníkům, kteří budou mít zájem o docházku do pravidelných tříd bude poskytnuta sleva z kurzovného ve výši 50% platby za seminář. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na info@krav-maga.cz