Ewa Farna Tour 2019 - O2 Universum Praha

Ewa Farna rozezní novou halu O2 universum vystoupením se symfonickým orchestrem. „Bude to náš jediný, ale zato jedinečný koncert v Praze v roce 2019“ říká zpěvačka

Zpěvačka Ewa Farna má za sebou již dva ojedinělé koncerty se symfonickým orchestrem. Po vyprodaných sálech v Ostravě a Karlových Varech zamíří i do Prahy. Bezmála za rok, v sobotu 7. prosince 2019 se představí v nové hale O2 universum, která v těchto dnech teprve roste vedle vysočanské O2 areny. Bude to zároveň jediný koncert Farné v příštím roce v Praze.

Společný koncert Ewy Farné a Karlovarského symfonického orchestru pod vedením dirigenta Jana Kučery v prosinci 2019 bude výjimečný hned z několika důvodů. Pražský koncert, kromě toho, že bude jediný, který Farna v příštím roce v hlavním městě odehraje, se totiž uskuteční v prostorách, které v těchto dnech zatím ještě ani nestojí. V nově vznikající moderní multifunkční hale O2 universum si Farnou v jednom z mnoha sálů bude moci poslechnout až 3 500 fanoušků. A v kapse už má rovnou jedno prvenství. Ewa Farna je první interpretkou, na kterou se v O2 universu budou prodávat lístky.

A proč zrovna koncert s orchestrem? „V roce 2017 mně ke společnému vystoupení oslovila Janáčkova filharmonie Ostrava. A protože jsem byla zvědavá, jak moje písničky zazní v novém kabátu, okamžitě jsem kývla. První koncert měl velký úspěch,“ pochvaluje si Ewa Farna. Upravit písně do orchestrálních aranží však nebylo snadné. „Probírali jsme to několik měsíců. Nechtěli jsme, aby to znělo jako klasické písničky s kapelou plus orchestr, čili předvídatelně, ale aby celé aranžmá orchestr opravdu vyzdvihl. A vzniklo něco úžasného, písničkám jsme dali nový život a rozměr. Přestože jde o koncert na sezení, neztrácí energii ani nasazení,“ doplňuje Farna, která vydala před týdnem ve spolupráci s Českou televizí záznam zmíněného symfonického koncertu z ostravského Gongu.

Velkolepost koncertu, reakce publika, nově znějící písně, celkové hudební provedení, nespočet lidí na podiu. „Tohle všechno dodává člověku pokoru. Je to neskutečný zážitek a já se nemůžu dočkat, až si to zopakuju v Praze,“ těší se jedna z nejpopulárnějších zpěvaček české a polské hudební scény.