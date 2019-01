National Geographic: Symfonie našeho světa 14.prosince 2019, 18,oo hodin O2 Universum Praha NATIONAL GEOGRAPHIC: SYMFONIE NAŠEHO SVĚTA kombinuje úchvatné záběry divoké přírody zachycené pro National Geographic s jedinečnou symfonií a hudebními motivy skladatelů Austina Fraye a Andrewa Christiho působících pod hlavičkou Bleeding Fingers Music (nominace na ceny Emmy a BAFTA) kultovního umělce Hanse Zimmera.

Toto fascinující 90ti minutové představení s živým orchestrem a sbory bylo od jara 2018 uvedeno již v desítkách hal a koncertních sálech po celém světě. Představení vychází z více než stotřicetileté tradice průlomového stylu obrazového vyprávění a představivosti slavného časopisu National Geographic, které spojuje s perfektní synchronizací živého orchestru a sboru v jeden okouzlující celek. Inspirovalo se původní stejnojmennou televizní předlohou TV kanálu Nat Geo WILD, která měla začátkem roku 2018 premiéru ve 140ti zemích světa. Symfonie našeho světa je rozdělena do pěti částí, z nichž každá se zaměřuje na konkrétní prostředí – Moře, Pobřeží, Pevninu, Hory, Nebe - a v kombinaci s úchvatnými záběry vytváří jedinečný a inspirující zážitek. Každé prostředí je vykresleno a umocněno jinými hudebními nástroji a motivy, všechny dohromady pak vzdávají hold krásám a divům naší nespoutané přírody.

Hudba z dílny oceněného týmu Bleeding Fingers Hanse Zimmera, stojícím mimo jiné za sérií Modrá Planeta, je bohatá, atmosférická a povznášející. Svou orchestrální silou podtrhává majestátnost přírody v její nejryzejší formě. "National Geographic inspiroval mnoho generací k objevování, pochopení a ochraně naší planety. Bylo mi proto velkou ctí podílet se na převedení tohoto odkazu do živé symfonie," říká Jason Michael Paul, prezident agentury Jason Michael Paul Entertainment. "Dali jsme dohromady vše, co jsem se za 20 let v hudební produkci naučil, abychom spolu s National Geographic vytvořili něco skutečně jedinečného." Již desítky tisíc let uctíváme a obdivujeme naši planetu. V minulých staletích jsme ji zneužívali, poškozovali a využívali.

Toto představení možná nebude pro diváky jen nezapomenutelným večerem, ale v jistém slova smyslu i připomenutí toho, na čem opravdu záleží a odkazu, který zde na planetě zanecháme našim dětem. V Praze se tato fascinující a úspěšná show představí ve zbrusu nové, moderní „malé“ O2 areně – O2 Universum, která pro diváky otevře své brány na podzim roku 2019. National Geographic: Symphony for Our World v doprovodu 90ti členné Filharmonie Hradec Králové a sborů tak bude jedním z prvních představení, jež si zde diváci budou moci vychutnat. Vstupenky v prodeji od prosince 2018 v síti Ticketmaster.