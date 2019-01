Pulzující energie extravagantní a osobité korejské choreografky Eun-Me Ahn je zpět v inscenaci Let Me Change Your Name, v níž pestrost, rytmické elektro beaty a působivá řeč těla uchvacují smysly a přivádějí až do transu. Živelná mladistvá energie tanečníků se prolíná s minimalistickým hypnotizujícím vystoupením samotné autorky a světlo a tma, jemné a křiklavé odstíny, vážnost a humor se před našima očima proměňují stejně jako identita tanečníků. Eun-Me Ahn nás neustále vyzývá a překvapuje, a není proto divu, když ze sálu odcházíme jako někdo úplně jiný… Choreografie a umělecké vedení: Eun-Me Ahn

Eun-Me Ahn Tančí: Eun-Me Ahn, Jihye Ha, Hyekyoung Kim, Jeeyeun Kim, Seunghae Kim, Hyunwoo Nam, Sihan Park

Eun-Me Ahn, Jihye Ha, Hyekyoung Kim, Jeeyeun Kim, Seunghae Kim, Hyunwoo Nam, Sihan Park Hudba: Young-Gyu Jang

Young-Gyu Jang Kostýmy a scénografie: Eun-Me Ahn

Eun-Me Ahn Světelný design: Andre Schulz

Andre Schulz Produkce: Eun-Me Ahn Company

