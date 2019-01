Petrovický masopust - Praha

Tradiční masopustní karneval pro širokou veřejnost bude letos obohacen o obnovenou tradici masopustního průvodu. Sraz masek a maškar do průvodu je v 15:30 před ZŠ Petrovice. Průvod se poté vydá Petrovicemi do Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice, kde bude masopustní zábava pokračovat. Maškary v průvodu doprovodí kapela. Do Domu občanské vybavenosti můžete dorazit s průvodem maškar nebo se k nim připojit od 16:00, kdy začne program s masopustním karnevalem, soutěží o nejlepší masku a vystoupením tanečních kroužků. Akce bude probíhat do 18:00.

Akci organizuje pracoviště Hostivař-Petrovice ve spolupráci s MČ Praha-Petrovice. Bližší informace na veverkova@dumum.cz nebo na tel. 777 721 742.