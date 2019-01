Všechny báječné věci

Hlavní a jedinou postavou hry Duncana Macmillana je chlapec, který má za 80 minut jeden jediný úkol - přesvědčit nejen svou matku, že na světě existuje milion věcí, kvůli kterým stojí za to se nezabíjet… Dojemná, vtipná interaktivní inscenace o hledání duvodů proč žít. …aneb hra o tom, jak si vytvořit výstředně povznášející náhled na život. “Začal jsem psát po jejím prvním pokusu. Seznam všeho úžasného na světě. Všeho, pro co stojí za to žít.”

Hit festivalu v Edinburghu, nedávno s velkým úspěchem uváděný na off-Broadwayi, vznikl za spolupráce dramatika Duncana Macmillana a komika Jonnyho Donahoea, který byl zároveň prvním představitelem hlavní role. V OLDstars se jediné a hlavní role zhostil talentovaný Daniel Krejčík. V působivém intimním textu testuje hranice mezi jevištěm a hledištěm. Osobní zpoveď je umocňována nezbytnou blízkostí diváků,kteří se stávají aktivním spoluhráčem vyprávěného příběhu. Scénář je tvárným konceptem, který se proměňuje v závislosti na zemi, kde se hraje, na svém představiteli i na publiku, které je něžně a mile zapojováno do hry. Vtipná i dojemná hříčka přináší výstředně povznášející náhled na život, který čímsi upomene třeba na Amélii z Montmartru, ale i velmi podvratný smysl pro humor.