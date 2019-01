Co v novém roce chystají digitální a vůbec kreativní agentury? To přijdou říct na tradiční výroční Digiveletrh, který se koná už popáté. Jako vždy v režii Médiáře. Od 9.30 do 13.00 v pražském centru CAMP. Každá z agentur dostane 10 minut, ne víc.

22. 1. 2019 9:00–13:00

MÍSTO KONÁNÍ

CAMP, Vyšehradská 2075/51, Praha 2