Takový žertík - Praha

TAKOVÝ ŽERTÍK - Jean Dell, Gérard Sibleyras

S žerty nejsou žerty.

Život na francouzském venkově si asi umíme představit všichni – piknik v přírodě, pohoda, klid. Pro některé až příliš velký. Chtělo by to trochu legrace. Ale co když se z ní stane vážná věc? To vše ukáže komedie plná fám s jedním žertíkem v záloze. Jenže, o rozvodech se nemá žertovat…

O tom, že o rozchodech se nemá žertovat, vás přesvědčujeme ve hře francouzských autorů Jeana Della a Gérarda Sibleyrase – Un petit jeu sans conséquence – doslova „Malá hra bez následků“ (překlad Matylda a Michal Lázňovští).



Hra se stala ve Francii událostí roku 2003. Její premiérová inscenace získala v Paříži devět nominací na prestižní divadelní cenu MOLIERE – a hra získala cenu za nejlepší francouzsky psanou hru roku 2003. My jsme ji uvedli v české premiéře v roce 2004.

Režie:

Lukáš HLAVICA

Scéna a kostýmy:

Ivana BRÁDKOVÁ

Hudební spolupráce:

Dalibor GONDÍK

Fonetická spolupráce:

Dr. Zdena PALKOVÁ

Přeložili:

Matylda a Michal LÁZŇOVŠTÍ