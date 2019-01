Svatební cirkus 2019

Třetí ročník netradičního svatebního veletrhu nabídne v sobotu 26. ledna 2019 v areálu Pragovky celodenní happening za lepší svatby. Přijďte se seznámit s pečlivě vybranými dodavateli, ochutnat delikatesy cateringů a nechat se inspirovat. Svatební cirkus pořádá netradiční veletrh pro svatebčany, již se chtějí vymanit z prázdných tradic i představ příbuzných a svatební den touží prožít v duchu svého svobodného rozhodnutí.

„Rádi bychom pomohli těm snoubencům, kteří si chtějí oslavu lásky přichystat dle vlastního estetického cítění, nikoli dle představ svého okolí a agentur, které stále dokola pracují s opakující se šablonou“ říká Jana Bušková, zakladatelka Svatebního cirkusu. Na již třetí ročník si pořadatelé přizvali dodavatele, jež tvoří srdcem a v tempu dnešní doby. „Svatební cirkus je úzce výběrový market talentovaných tvůrců ze světa svatebního průmyslu, které do naší manéže každoročně pečlivě vybíráme. Letos se objeví známá jména z předešlých let i nové tváře; jmenovitě za dokumentaristy třeba Everbay, Martin Faltejsek či nováčci z Puf creatif, za catering White Circus od Ambiente nebo Sweet & Pepper Days. Naše pozvání taktéž přijala například květinová farma Loukykvět, Lelí's Cupcake, Zorya, Sobje či svatební a eventové studio Yes & Yes“ vyjmenovává spoluorganizátorka Svatebního cirkusu Kristýna Klímová. A v jakém duchu se celý ročník ponese? „Snažíme se spíše na trendy nehledět a bezhlavě se jim nepodřizovat, nicméně odhadujeme, že to budou velké kytice vypěstované v ekologických květinářstvích, exotická zeleň na stolech, temnější barvy, volné krajkové šaty ve znamení udržitelnosti, výrazně barevné šaty pro družičky, motýlci či kovbojské vázanky pro pány, jídlo formou bufetu nebo sdílených talířů na stolech a unplugged kapely i muzikanti s kytarou v ruce“ dodává Jana Bušková.