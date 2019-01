Deus ex offo

pašijový příběh o dvojí až trojí nezištné pomoci a nezvykle přímé cestě ke štěstí, s vlažnou mýdlovou vodou a zoufale hořkou černou čokoládou

Kdo tady dělá svou práci?

Kdo dělá to, co by měl dělat?

Jaké jsou standardní postupy?

Jaké jsou bezpečné postupy?

Jak nebýt ex offo?

Kdy přijde pomoc seshora z kanceláře?

Ale těchhle jedenáct dnů týhle zvostřený vazby přece už nějak vydržíme, né, Editelo? / Ale těchhle jedenáct dnů týhle zvostřený vazby přece už nějak vydržíme, né, Editelo? / A potom se samozřejmě... zase... / A potom se samozřejmě... zase...

Myslíte si, že to mám v hlavě v pořádku, když jsem pomohla kamarádce, která mě v tom následně pěkně nechala? Myslíte, že je to normální? Myslíte, že je to úplně, úplně normální?