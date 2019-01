Tříkrálové otužilecké plavání

Otužilci z České otužilecké unie skočí na Tři krále v poledne do chladné Vltavy pod Karlovým mostem v místech, kde byl shozen do vody Jan Nepomucký. Jejich skupinu povedou právě tři králové, které diváci poznají podle korun na hlavě.

Otužilci poplavou asi dvě stě metrů směrem k Muzeu Karlova mostu do přístaviště pod posledním dochovaným obloukem Juditina mostu. Tradice této akce začala v roce 2010, kdy ji poprvé uspořádaly Česká otužilecká unie a Muzeum Karlova mostu. A od prvního ročníku nejde o žádný závod, ale o setkání otužilců a připomenutí historických událostí a míst spojených s Vltavou. Sv. Jan Nepomucký je patronem mostů, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech řemesel, které mají co do činění s vodou. Juditin most byl prvním kamenným mostem v Českém království, měl 20 oblouků a byl přibližně 500 metrů dlouhý, roku 1342 ho však smetla velká povodeň a nahradil ho nový kamenný most – později známý jako Karlův.