Dokonalá svatba je sen každé zamilované dvojice. Dort je již objednán, kostel zamluven a hotelové apartmá připraveno. Vše vypadá dokonale, až na jeden "malý" detail. Budoucí ženich Bill se ve svatební ráno probouzí po bouřlivé rozlučce ve svatebním apartmá s velkou kocovinou a o co hůře, vedle úplně cizí dívky. Na otázku, co se stalo minulou noc nedokáže nikdo odpovědět a popravdě na to ani není čas. Nevěsta, svědek i maminka jsou již za dveřmi. A tak zdánlivě dokonalý den se mění v zběsilou situační komedii o svatbě, jakou jste nezažili. Nenechte si ujít skvělou komedii z per britského dramatika Robina Hawdona, která již rozesmívá hlediště přes 25 let. Tentokrát v podání ochotnického Divadla D13 ze Stodůlek.