Freestyle Homies Night - hip hop párty, která se zaměřuje hlavně na open mic a freestyle, ale také na battle, beatbox, breakdance a živé vystoupení mcs. Párty se koná každej měsíc v music clubu DistrictX, kde tento nápad vznikl.

Tentokrát dorazí se svou nadupanou show D.O.H (DREAD OF HELL), kluci co dělají hip hop s láskou. Věnují se rapu 12 let, vydali 6 studiových alb, mají za sebou spolupráce s Fosco Alma, Jsm, Taifun nebo Celph Titled z USA. Na rok 2019 se chystá ven nová deska z názvem "Tváře". Na lednovou show si pro vás připravili featuring s rapperem jehož pseudonym je PADRE MINCH.

Jako další vystoupí hudební uskupení TRIBAL FORCE, jejichž show si také nesmíš nechat ujít. Koláče roztočí opět Dj LooP. O beatbox se tradičně postará beatboxový mistr z Plzně, původem ze Slovenska SHOTER. Samozřejmě nesmíte chybět vy - freestyleři a beatboxeři. Takže 18.1.2019 ve 20:00 se vidíme Homies - VSTUP ZDARMA (dobrovolné na podporu FHN