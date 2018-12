Dernisáže na Pragovce

Pragovka Gallery a The White Room Vás srdečně zvou na společné ukončení výstav Aleš Zapletal: Muzeum zítřejšího počasí/Pop-Up, Liquid Lingea / Pragovka Gallery Rear, Sound and look of no wood / Pragovka Gallery Entry a David Helán a David Hřivňacký: Zevlení zlevní / The White Room. Dernisáže se uskuteční za účasti umělců a s doprovodným programem.

PROGRAM:

Zvuková performance Kati Linek

Zevl ever performance Davida Helána a Davida Hřivňackého



INFO:

Více informací o výstavách najdete v jednotlivých událostech:

Aleš Zapletal: Muzeum zítřejšího počasí

Liquid Lingea

Sound and look of no wood

David Helán a David Hřivňacký: Zevlení zlevní



Otvírací hodiny: út-čt: 16-20, pá-so: 14-18

Kolbenova 923/34a, 190 00, Praha 9