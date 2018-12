SUM 41 v Praze

Fat Lip, In Too Deep, Still Waiting nebo Pieces... Za svoji kariéru stihla kapela SUM 41 napsat řadu hitů, které fungují stejně dobře dnes jako před patnácti lety. Několikrát se o tom mohlo přesvědčit i české publikum. A už příští léto budeme mít další možnost, u příležitosti oslav svých 25. narozenin je totiž do Prahy na samostatný koncert přivezou pořadatelé Rock for People. SUM 41 zahrají 18. června 2019 v Praze, na nádvoří Pivovaru Staropramen.