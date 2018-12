Jessie J v Praze

Britská zpěvačka Jessie J po skvěle přijaté tuzemské premiéře na festivalu Colours of Ostrava vystoupí příští rok poprvé v Praze - 23. dubna 2019 ve Fóru Karlín. Jessie J patří k největším globálním hvězdám současnosti. Od chvíle, kdy zvítězila v anketě BBC Sound Of 2011, prodala miliony alb, její hity jako například Price Tag, Nobody's Perfect, Domino nebo Bang Bang okupovaly první místa hitparád, zpívala pro královnou, získala Brit Awards, pětkrát cenu MOBO i nominaci na Grammy. V Praze představí své zatím poslední album pojmenované R.O.S.E. (zkratka Realisations, Obsessions, Sex, and Empowerment), které vyšlo v květnu 2018. K jejím dalším letošním úspěchům patří vítězství v čínské talentové soutěži Singer a vyprodané britské turné.