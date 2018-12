Pražský novoroční ohňostroj 2019

Praha přivítá rok 2019 tradičním ohňostrojem na Nový rok v 18.00 hodin. Jeho název je Praha svobodná aneb 30 let od Sametové revoluce. Pro hlavní město ho opět vytvořila společnost Makalu Fireworks a jeho cena je 1 699 900 korun bez DPH. Bude odpálen stejně jako v posledních letech v Letenských sadech a bude trvat 10 minut a 52 vteřin. Hodinu před ohňostrojem bude na letenský kopec promítán pomocí laseru odpočet, který divákům zpestří čekání. První zvukový efekt bude vypálen patnáct minut před 18. hodinou, další budou následovat v 10., 5. a 1. minutě před začátkem show.

Pět tematických obrazů

Pyromuzikální show bude mít pět obrazů, z nichž každý symbolizuje jednu etapu revoluce v roce 1989. Všechny obrazy – nazvané Modlitba, Holé ruce, Jednota, Zakázané ovoce a Svoboda - i zvukový doprovod jsou postaveny tak, aby divákovi evokovaly vzpomínky a emoce spjaté s touto dobou.

Celá příběhová linie je koncipována jako retrospektivní vyprávění, kdy postava otce sděluje svoje osobní zážitky a zkušenosti z té doby své desetileté dceři. V hudebním doprovodu zazní mimo jiné Modlitba pro Martu a melodie písní Rolling Stones a Beatles.

„Ohňostrůjci“ slibují dokonalé spojení a harmonii hudby s odpalovanými efekty, které mají své přesné místo, čas i úhel. Mezi světelnými efekty se objeví i různé symboly – mimo jiné číslice 17 připomínající listopad 1989.

Odkud se dívat?

Ohňostroj by měl být dobře pozorovatelný z Dvořákova nábřeží a Pařížské ulice, Mánesova, Čechova a Štefánikova mostu. A také z míst na Starém Městě, odkud je vidět na Letnou.

I tentokrát bude zvukový doprovod k dispozici díky ozvučení – výkonná aparatura bude umístěna na křižovatce Čechova mostu a Dvořákova nábřeží. A stejně jako v minulosti bude zvukový doprovod vysílat Radio City na frekvenci 93,7 FM.

Pro lepší světelný efekt bude zhasnuto veřejné osvětlení a semafory na Dvořákově nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, Alšově nábřeží, Kosárkově nábřeží, části Mánesova mostu a v Letenských sadech. Naopak bude speciálně osvícen Pražský metronom.

Dopravní opatření:

Pro automobilovou dopravu budou 1. ledna 2019 od 16.00 do 18.30 hodin uzavřeny tyto komunikace:

Dvořákovo nábř. v úseku Štefánikův most – nám. Jana Palacha

nábř. Edvarda Beneše v úseku Klárov – Štefánikův most

Čechův most, Mánesův most, Štefánikův most, most Legií

Pařížská v úseku ul. Bílkova – nám. Curieových

17. listopadu v úseku nám. Jana Palacha – nám. Curieových

Provoz tramvají (Mánesův a Čechův most, pravobřežní komunikace od Národního divadla po náměstí Curieových) bude přerušen v 17:30 hodin. Tramvajová doprava na dalších komunikacích – Štefánikův most a most Legií bude řízena operativně podle situace ve spolupráci s Policií ČR.

Doporučujeme cestujícím nespoléhat na tramvaje a využívat metro.