Astronautalis v Praze

Do Lucerna Music Baru se vrací Astronautalis, a to po dvou letech - a nebude sám! Duo Four Fists (živě je doplní DJ) tvoří vedle Astronautalise ještě Stef Alexander neboli P.O.S – jeden ze zakladatelů kultovního hiphopového kolektivu Doomtree, jehož desky vycházejí i na Rhymesayers Entertainment.

„Tohle je něco, co jsme chtěli se Stefem udělat už od roku 2004, kdy jsme se stali přáteli,“ říká Astronautalis. „Průběžně jsme na tom pracovali a snili jsme, že uděláme desku a vyjedeme na turné.“