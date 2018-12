Výstava vznikla při příležitosti národní sbírky na nové varhany pro pražskou katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a představuje historii, současnost a budoucnost zdejších varhan.

Výstava sleduje historii varhan v katedrále, vysvětluje vznik „provizorních“ varhan v době končící dostavby katedrály a dlouhodobé úsilí o postavení nových důstojných varhan, které se v současnosti chýlí k úspěšnému konci. Výstava představí také vývoj varhanářského řemesla a technické aspekty varhan, které jsou největším a nejsložitějším hudebním nástrojem.

Nové Svatovítské varhany vyrábí dílna renomovaného varhanáře Gerharda Grenzinga, která sídlí ve španělském El Papiol. V tuto chvíli má dílna vyrobených více než 3/5 píšťal, na jaře příštího roku bude nástroj hotov a začne jeho sestavování. V předvečer dne české státnosti 27. října 2019 pak zazní první dílenský koncert na nový nástroj, který bude následně rozmontován a v lednu 2020 bude přepraven do Prahy. V katedrále pak bude opět sestaven a na jaře roku 2020 zazní první slavnostní koncert nových svatovítských varhan.

Do sbírky na nové svatovítské varhany bylo dosud přispěno částkou přesahující 71,5 milionu korun a je tedy vybráno již 90 % z potřebné sumy. Zapojily se do ní firmy a instituce, především ale široká veřejnost. Dárců jsou desetitisíce, větších pak zhruba tři tisícovky a dalších více než 3 500 lidí se stalo adoptivními patrony píšťal. Do sbírky lze přispět i nadále - převodem na účet, dárcovskými SMS nebo právě adopcí píšťal, kterých zbývá ještě asi 2 500.

Výstava je přístupná v Malé galerii expozice Architektury, stavitelství a designu.