Betlémské světlo na Mariánském náměstí v Praze

Také v letošním roce si mohou Pražané přijít pro plamínek Betlémského světla do foyer Nové radnice na Mariánském náměstí. Od skautů a skautek ho dnes převzal primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Společně s radním Vítem Šimralem pak odpoledne připaloval plamínek veřejnosti. Betlémské světlo bude k dispozici až do 24. prosince.

Foyer Nové radnice bude otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Během příštího víkendu si pak lidé pro plamínek Betlémského světla mohou přijít od 9 do 16 hodin.

„Chtěl bych poděkovat skautům za to, že pečují o zachování tradice šíření Betlémského světla jako významného symbolu míru a Vánoc. A jsem rád, že jsme se společně s radním Vítem Šimralem mohli zapojit osobně,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Letos se tedy jedná již o třicátou cestu skautů s Betlémským světlem.

Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.