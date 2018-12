Vánoční výstava betlémů

Od 7. prosince 2018 může veřejnost opět zavítat do prostor Výstavní síně Senátu na vánoční výstavu. Ta představí desítky modelů betlémů, mezi jinými historický exponát z počátku 20. století či současnou tvorbu profesionálů i amatérů. Expozici mohou zájemci navštívit až do 6. ledna 2019.

Tradiční vánoční výstava ve Výstavní síni Senátu představí návštěvníkům betlémy historické i soudobé. Historické betlémy jsou zastoupeny velkým králickým betlémem z počátku 20. století, papírovými betlémy z tiskárny z Vejprt či několika betlémy z dob první republiky. Soudobé betlémy překvapí různorodostí použitého materiálu, vyrobeny jsou ze dřeva, kukuřičného šustí, skla, kamene nebo z keramiky. Exponáty jsou především české provenience, ale vystaveno je i několik betlémů ze zahraničí, např. Slovenska, Polska, Německa nebo Mexika. Především nejmenší návštěvníky potěší mechanický betlém s dvacítkou pohyblivých figurek.

Vánoční výstava je přístupná do 6. ledna 2019, denně od 10.00 do 16.00 hod., na Štědrý den od 10.00 do 14.00 hod.

Tradiční vánoční výstavu pořádá Kancelář Senátu ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů.

Vstup volný.