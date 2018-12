Silvestrovská párty na Staroměstském náměstí v Praze

Návštěvníci Staroměstského náměstí přivítají nový rok v rytmu tance. Organizátoři největších Vánočních trhů v České republice připravili sedmihodinovou silvestrovskou show, která provede hosty oslav domácími i světovými hity od padesátých let po současnost.

Silvestrovská párty začne v 17 hodin a potrvá až do půlnoci.

Podrobný program na Silvestra a Nový rok

Silvestr, pondělí 31. prosince 2018

17.00 – 18.00 Kutheil + Live band - české i světové hity CZ

18.30 – 19.15 DJ MIKAEL VAN DIKEEN

19.15 – 19.45 So Fine – české i světové hity

19.45 – 20.30 DJ MIKAEL VANDIKEEN

20.30 – 21.00 So Fine – české i světové hity

21.00 – 21.45 DJ MIKAEL VAN DIKEEN

21.45 – 22.15 So Fine – české i světové hity

22.15 – 23.00 DJ MIKAEL VAN DIKEEN

23.00 – 23.30 So Fine – české i světové hity

23.30 – 00.00 DJ MIKAEL VAN DIKEEN