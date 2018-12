Walk Off The Earth v Praze

Kanadští Walk Off The Earth, pětičlenná formace žijící nedaleko Toronta, která okouzlila svět svými cover verzemi slavných písní, které nahrávala například doma v obývacím pokoji, se vrací do Prahy! Fenomén Walk Off The Earth míří do Fora Karlín, kde v rámci svého doposud největšího turné představí 27. června 2019 chystanou desku. Walk Off The Earth letos vydali úspěšné EP Subscribe to the Holidays, které v listopadu na týden dobylo vrchol kanadské nezávislé hitparády. Za sebou mají spolupráci se zpěvačkou Selah Sue, rapperem Snoop Doggem nebo producentem Stevem Aokim.