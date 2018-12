Terence Blanchard E-Collective (USA)

Několikanásobný držitel ceny Grammy Terence Blanchard přiváží svoji elektrickou kapelu E-Collective ve které excelují vynikající hráči současné scény a pomáhají hlavnímu protagonistovi vytvořit hudbu, která posouvá současný jazz zase o kus dále. Terence Blanchard muzikantsky přitvrdil a zahrnul do svojí hudby prvky hip hopu, moderního elektrického R&B a také některé reminiscence tvrdších podob fusion jazzu 70. let, občas odkazující na toto období Milese Davise.

Terence Blanchard se narodil v New Orleans (Louisiana) a už od mala hrával na klavír a trubku (společně se svým přítelem z dětství Wyntonem Marsalisem). Ještě za studií začal hrát v legendárním bigbandu Lionel Hampton Orchestra a v roce 1982 ho právě Wynton Marsalis doporučil za sebe do kapely Jazz Messengers Arta Blakeyho. V roce 1990 vydal u Columbia Records své první sólové album a od té doby natočil nesčetně dalších nahrávek, z nichž mnohé byly oceněny různými cenami – včetně Grammy (5 vítězství a 13 nominací!).

Terence Blanchard také spolupracoval s mnoha dalšími umělci jako například Diana Krall, Jane Monheit, Dianne Reeves, Cassandra Wilson, McCoy Tyner, Gary Bartz, Christian McBride, Dee Dee Bridgewater, Kurt Elling nebo Lewis Nash. Kromě koncertní a studiové práce složil hudbu k více než čtyřiceti filmům (např. filmy Spike Leeho Malcolm X, Clockers, Summer of Sam, 25th Hour, nebo Inside Man) a je také pedagogicky činný. Je uměleckým ředitelem významného The Thelonious Monk Institute of Jazz, Henry Mancini Institute at the University of Miami a také vyučuje kompozici na Berklee College of Music.