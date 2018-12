Betlémské světlo - Praha Hloubětín

35. skautský oddíl Práčata přinese do kostela sv. Jiří v Hloubětíně Betlémské světlo. Přijďte si ve dnech 18.- 20. prosince 2018 do kostela zapálit lucerničku či svíčku a zpříjemnit si tak předvánoční atmosféru. Přijít můžete vždy od 17. do 19. hodin.