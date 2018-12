Carl Cox v Praze

Jeden z nejoblíbenějších dýdžejů na světě, Carl Cox, ohlašuje dva koncerty, a to 6.9. & 7.9. 2019 v pražské SaSaZu. Když největší ikona světové taneční scény Carl Cox naposledy vystoupil v Česku, bez problémů vyprodal hokejovou halu. Pořadatelé očekávají enormní zájem fanoušků, speciálními hosty budou Uner [ESP], Eric Powell [UK], Cristian Varela [ESP] a Lucca [CZ]. Carla Coxe do Česka veze legendární akce APOKALYPSA, která v roce 2019 oslaví 20 let.