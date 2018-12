Maringotka

Taškařice začíná, když udýchaný klaun uprostřed manéže nachází papírem obalený balík. Jinak nic. Jsem tu správně? Neslyšíte troubit slony? Frkání koňů? Co podnikneme, než přijedou?… Zkusím se do nich převtělit!… Hola! V kapse mám knihu Cirkus Abrafrk přítele Daniela Charmse!… A co tu dělá ten balík? Je tvůj nebo tvůj? Koukneme do něj? Počmáráme ho? Zkusím trhnout?… Co s utrženými papírovými kousky?…

Konečně se balík vysvlékne z kůže. Spatříme maringotku, která navíc ve svém malebném břichu ukrývá dřevěné artisty. Po spoluprožité spiklenecké fantazii si všichni spokojeně povzdechnou:

Krása!… Ještě že nepřijeli!

Hrají: Jiří Bilbo Reidinger, Sylvie Krobová

Vstupné 50 Kč