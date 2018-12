Kino klub Zahrada: Nit z příznaků

Režie: Paul Thomas Andreson. Drama, romantický. VB, USA, 2017, 130 minut. A/CZ titulky. Nevhodné do 12 let

Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje podivínského módního návrháře, kterému do života vstoupila láska a málem ho zničila

Nit z přízraků vypráví příběh muže posedlého zničující dokonalostí. Muže natolik soustředěného na každičký detail, že mu unikalo vše podstatné. Muže, kterého zničila láska. Nebo zachránila. Záleží na úhlu pohledu. Úspěšný tvůrčí tandem Paul Thomas Anderson a Daniel Day-Lewis si zopakovali spolupráci a po oscarové lahůdce Až na krev stvořili další film, který se zařadí mezi nezapomenutelné.

Mít šaty od návrháře Reynoldse Woodcocka (Daniel Day-Lewis) znamenalo v dynamické éře obrozujícího se poválečného Londýna úplně nejvíc. Dáma musela mít dostatek peněz, patřičný rodokmen a odpovídající vychování, aby mohla vyrazit na večírek v jeho modelech, které byly vždy unikátní. Status génia si ale vybíral svou daň v podobě Woodcockovy totální emocionální vyprázdněnosti. Odtržen od reality všedního dne, neboť o vše praktické se starala jeho sestra (Lesley Manville), stavěl všechny ženy na roveň krejčovských panen.

Měl sice vždy po ruce nějakou milenku či múzu, ale stačilo, aby si ráno při snídani trochu hlasitěji mazala topinku máslem a už se pakovala z jeho života. Když v kavárně v zapadlém přístavním městečku Reynolds objevil stydlivou servírku Almu (Vicky Krieps) a rozhodl se jí nabídnout momentálně uvolněné místo po svém boku, netušil, s čím si zahrává. Tahle zdánlivě neškodná submisivní bytost totiž rychle pochopila pravidla hry a rozhodla se aktivně bojovat za to, aby neskončila jako její předchůdkyně. Situaci jí usnadňuje i to, že se do ní Reynolds zamiloval. Nápor citů se však velmi negativně začal odrážet na jeho tvorbě, a umělcova praktická sestra se proto rozhodne rázně zakročit.