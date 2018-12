Jít po vnitřní síle hudby prostřednictvím melodií Klugha, Silvestriho, Grusina, Manciniho, Methenyho, Corey, Jobima a mnoha dalších je to, co celou šestici zkušených hudebníků spojuje.

Díky aranžérské kompaktnosti v pojetí skladeb může v jejich repertoáru směle stát filmová melodie vedle vlastní autorské tvorby nebo folková píseň vedle jazzového standardu. Propracované party vokálního tria, působivá jazzová sóla a neotřelý repertoár – to vše jsou znaky Prime Time Voice. Kapela se již etablovala také na festivalových jevištích, jako je Pražské jaro, Jazz bez hranic, Festjazz a v r. 2015 dostala pozvání do prestižní The Pheasantry – Pizza Express Live v Londýně (voc; voc; voc; p; b; dr).