Sarah Brightman v Praze

Desku Hymn, kterou opět produkoval Frank Peterson a která opět přináší skladby moderních skladatelů, mezi které patří např. Eric Whitacre (“Fly To Paradise”), hvězdný japonský skladatel a hudebník Yoshiki (“Miracle”) nebo německý DJ Paul Kalkbrenner (“Sky and Sand”), přijede osobně představit do Prahy Sarah Brightman. Na nejúspěšnější sopranistku na světě, jejíž jedinečný hlas dokonale stírá hranice mezi klasickou hudbou, muzikálem a popem, se můžete těšit 8. listopadu 2019 v pražské Tipsport areně.

„Hymn je stylově velmi pestré album a už se moc těším, až nové skladby představím publiku naživo na turné," popisuje sama zpěvačka své patnácté a první studiové album po pěti letech, které je pojmenované po písni z repertoáru britské progresivně rockové kapely Barclay James Harvest. "Vše, co jsem kdy nazpívala, bylo silně emotivně zabarvené. Tentokrát jsem chtěla natočit desku, která bude znít povzbudivě a myslím, že se to povedlo. Že Hymn nabuzuje radost, vyvolává pocit naděje a bezpečí," dodává Brightman k desce, která si to okamžitě po vydání zamířila na první místo v Billboardu v přehledu nejprodávanějších "klasických a klasických crossoverových alb".