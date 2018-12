LP v Praze

Zpěvačka LP se vrací podruhé do České republiky, a to po nadšeně přijatém vystoupení na hlavní scéně festivalu Colours of Ostrava 2017, kde svým výrazným hlasem a obrovským charisma pobláznila desetitisíce návštěvníků. V pražském Foru Karlín představí dne 11. a 12. května naživo své nové album Heart To Mouth. Deska vyšla 7. prosince a hned první singl Girls Go Wild se stal jednou z nejhranějších skladeb v českých rádiích.

V pořadí páté studiové album Heart to Mouth se vyznačuje přímostí výpovědí - bez cenzury, bez nadbytečných slov.