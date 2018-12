Plavby do Betléma - Praha

Společnost Pražské Benátky ve spolupráci s Muzeem Karlova mostu připravila na třetí adventní sobotu (15. prosince 2018) plavby do Betléma pro veřejnost. Vydejte se s námi na dalekou pouť do Betléma. Za okny je zima, možná i padá sníh, avšak na našich patentních lodích vytápěných lodním bubínkem je vždy teplo! V ceně lodního lístku plavby do Betléma je zahrnut i vstup na výstavu betlémů v Muzeu Karlova mostu. Těšit se můžete na tradiční slaměný a rybí betlém v nadživotní velikosti.

Nenechte si ujít Čertovku plnou vánočního kouzla. Adventní příběh pro celou rodinu!

První loď vypluje již v 17.00 hod. z podzemního přístaviště Judita (Křižovnické náměstí č. 3, Praha 1). Při třicetiminutové plavbě se vrátíte v čase a vánočním hraným příběhem spolu oslavíme narození Spasitele. Těšit se můžete na pastýře, anděla, Tři krále i samotného Josefa s Marií a Ježíška.

Vstupné:

340 Kč/dospělý

100 Kč/dítě (do 14 let)

Děti do 2 let zdarma

Na lodi obdrží každý účastník vánočního příběhu tradiční perník.

Datum konání: sobota 15. 12. 2018 / 17:00 – 21:00 hod.



Místo konání: Křižovnické náměstí č. 3, Praha 1, 110 00

Akce je pořádána ve spolupráci s Muzeem pražských pověstí a strašidel.

Rezervace

Rezervaci je nutné vyzvednout do 12.12.2018 do 12:00 hod. na pokladně Muzea Karlova mostu (Křižovnické náměstí č. 3, Praha 1). Po tomto čase rezervace propadají.

V rezervaci je třeba zahrnout také děti (i neplatící do dvou let)!