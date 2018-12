Noc reklamožroutů v Praze

Světová reklamní show plná geniálních nápadů NOC REKLAMOŽROUTŮ proběhne v pražském kině Lucerna ve čtvrtek 7. února 2019 od 19.00 hodin. Téměř 300 spotů z 50 zemí světa v bloku trvajícím přes 5 hodin. Také letos Reklamožrouti letos servírují reklamy chytré i hloupé, inteligentní a nudné, vášnivé, působivé a dojemné, exotické nebo kontroverzní. Diváci si tak mohou vychutnat přehlídku toho nejlepšího, co svět reklamy za poslední léta vytvořil.

Dramaturgové přehlídky si dávají záležet na tom, aby se do výběru dostaly zábavné kousky i vážnější snímky. Mnohé reklamy svým obsahem přesahují pouhý reklamní záměr a nutí nás se zamyslet nad společenskými či životními situacemi. Zajímavé jsou také rozdíly mezi velkorozpočtovými reklamami a videi, u kterých dokázali tvůrci vytěžit hodně efektu z malého rozpočtu.

Letošní Noc Reklamožroutů ukazuje, jak do videa přirozeně vstupují i prvky globalizace. Typickou ukázkou je například reklama Apple Appocalypse, která ukáže, co vše se může stát, když vypnete jednu zásuvku. Naopak význam individuality představí reklama Adidas One In Billion. Již tradičně nesmějí chybět také sekce japonských reklam. Na své si přijdou i romantici například u poetických reklam Dolce & Gabbana. V přestávkách mezi bloky reklam čeká diváky atraktivní doprovodný program.