Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2019

Jarní edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, která představí kolekce na sezónu podzim/zima 2019, se odehraje v termínu 22. až 29. března 2019. Kromě čtyř přehlídkových dní (23. až 26. března), které formou přehlídek představí špičku domácí módní scény, je již tradičně také naplánován bohatý doprovodný program. Uskuteční se i další ročník soutěže pro začínající návrháře VAN GRAAF Junior Talent, kam se do 25. ledna 2019 mohou hlásit čeští a slovenští módní tvůrci ve věku do 26 let. Vítěz soutěže získá finanční příspěvek na zhotovení nové kolekce, možnost představit kolekci zdarma na mole MBPFW po boku největších profesionálů v oboru a také PR podporu ze strany MBPFW.