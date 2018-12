6 NaChodníku – šansonový recitál

„Výborná hudba, kvalitní poetické texty - to vše by bylo málo platné, pokud by se nenašla ta pravá interpretka. Tu má toto šansoniérské sdružení v charismatické Lucii Peterkové, skvělé zpěvačce i moderátorce, schopné velmi citlivě okořenit každou z písní potřebnou dávkou emocí.” Tak píše o 6 NaChodníku publicista Ivan Kott.

Kapela vznikla v roce 2006 okolo sourozenců Lucie a Tomáše Peterkových. A staví na ryze autorské hudbě a vlastní poetice. V té se mísí prvky swigu, jazzu, blues i popu. Autorem většiny textů je kontrabasista kapely Milan Poutník, jehož poezie je plná příběhů a nálad. Kapela spolupracuje také se současným vrcholovým politikem, ale pro NáChodníky hlavně básníkem, Pavlem Bělobrádkem. A úzkou spolupráci mají také s českým hercem, básníkem a prozaikem Miloněm Čepelkou, který je spoluzakladatelem legendárního Divadla Járy Cimrmana

V jejich společnosti, ale stejně dobře sami, vyprávějí - po svém - příběhy, které jsou i vašimi příběhy. Jsou totiž o nás všech!