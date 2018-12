Cestovatelské kino: Norsko

Severská exotika v plné síle! Poznejte jednu z nejbohatších zemí světa s přírodou, která uchvátí i nejnáročnější krajinkáře. Ledovce, fjordy, hory, útesy, pláže, lesy, tundru i široké laponské pláně plné sobů. Norsko má všechno! A když se k tomu přidá nádherný severský dizajn a architektura světového formátu, máte důvod rozmýšlet o tom, zda je Norsko nejestetičtější zemí světa. Pojďte se podívat, jak to vypadá v zemi, kde je každé desáté auto elektromobil, kde je běžné pracovat jen na 60-procentní úvazek a zbytek času věnovat rodině a seberozvoji, a kde vymysleli koncept slow TV a tisíce lidí sleduje pletení svetru s norským vzorem v přímém přenosu. Naší norskou expedicí nás bude provázet cestovatel a fotograf Robert Taraba.



Robert Taraba

už během vysoké školy odešel studovat do norského Trondheimu, kde si zamiloval celou Skandinávii. I proto se do severských zemí vrací každý rok a neustále objevuje nová místa. Cestování není pouze jeho vášní, ale i prací, jelikož už více jak čtyři roky provádí lidi po celém světě. Bez svého fotoaparátu se nepohne ani na krok, aby na svých fotografiích uchoval kouzlo výjimečných míst.