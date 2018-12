Jamiroquai v Praze

V roce 2017 pařila britská partička Jamiroquai na festivalu Colours of Ostrava. Nyní se vrací do České republiky, aby fanouškům nabídla samostatný koncert. Kapela Jamiroquai, jejíž název nyní odkazuje na indiánský kmen Irokézů, potěšila české fanoušky oznámením pražského koncertu. Ten se uskuteční 25. května 2019 ve vysočanské O2 areně. Vstupenky na koncert jdou do předprodeje 7. prosince ve 14 hodin. Zájemci je seženou v cenovém rozmezí od 1 590 do 2 190 korun.

Jamiroquai Britská kapela Jamiroquai existuje od roku 1992 a na svém kontě má velké množství úspěšných hitů i alb. Seskupení včele s charismatickým zpěvákem Jay Kayem vydalo doposud sedm studiových alb, pár kompilací, živé album a...