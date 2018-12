Letní kino v zimě? Jako jak jako?

Slunce a dlouhé dny, které nás doposud nabíjely příjemnou pozitivní energií, jsou pryč. Místo nich nyní musíme čelit chladnému počasí, které s sebou přináší pouze únavu. Proto E.ON přichází s možností dobít si energii ve speciálně vytápěném letním kině.

Na návštěvníky zde čeká pořádná porce zábavy a pohody v podobě českých i zahraničních filmových trháků, popcornu, lahodných koktejlů a filmového programu. Ten potěší jak dospělé diváky, a to od 18.00 do 22.00 hodin, tak i ty mladší, pro které jsme připravili odpoledne plné animované zábavy od 14.00 do 18.00 hodin. Navíc výtěžek bude věnován na dobrou věc.

Přijďte si tedy vychutnat letní atmosféru a dočerpat energii do naší oázy pohody na Výstaviště Holešovice od 28. 11. do 5. 12.