Lil Xan v Praze

Jeden z nejposlouchanějších rapperů současnosti, Lil Xan se prémiově přestaví v Praze. Been Bout It, Slingshot nebo Who Are You?. To jsou všechno hity, které předznamenaly letošní debut Total Xanarchy a následný mixtape Heartbreak Soldiers. Protože mu byl velkou inspirací Mac Miller, rozhodl se Lil Xan, že navíc natočí album jako poctu tomuto letos zesnulému hudebníkovi.

Lix Xan přiveze do Lucerna Music Baru nejen svůj hit Betrayed a oblíbenou desku Total Xanarachy, ale i aktuální singly, které tento dvaadvacetiletý hudebník neúnavně vydává.