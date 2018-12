Aleš Zapletal: Muzeum zítřejšího počasí

Pragovka Gallery Vás srdečně zve na výstavu Muzeum zítřejšího počasí / Aleš Zapletal, kurátorka: Lucie Nováčková. Zahájení proběhne 4. 12. od 18.00 spolu s dalšími nově uvedenými výstavami na Pragovce: Sound and look of no wood / Pragovka Gallery Entry a David Helán a David Hřivňácký / The White Room.