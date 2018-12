Never Sol vydala 19. 10. nové album CHAMALEO, které poprvé po křtu v Paláci Akropolis představí pražskému publiku v Kafe Pragovka.

Její druhá dlouhotrvající nahrávka se opírá především o zvuk analogových syntezátorů promítajících se v melancholických harmoniích a Never Sol ji nahrála ve své strahovské audiobotanické svatyni. Pochmurné ale přesto vřelé a laskavé krajiny, vrstvené plochy hlasů a syntezátorů doplněné samply zvuků města i samoty.

Never Sol (Sára Vondrášková) je pražská producentka, písničkárka a zpěvačka a v roce 2012 se poprvé představila veřejnosti filmovou písní Lay Down, která vznikla pro film Davida Ondříčka Ve Stínu. Rok poté vydala ve spolupráci s producentem Jan P. Muchowem svou debutovou desku Under Quiet, která následně vyšla v celosvětové reedici u renomovaného německého labelu Denovali Records. V posledních letech se Never Sol zůčastnila prestižní Red Bull Music Academy v Tokyu, působila v live bandu Floexe a věnovala se tvorbě hudby pro taneční představení s kolektivem Burki&com. Nyní vydává své druhé sólové album CHAMALEO, na kterém se tentokrát ujala i producenstké role.