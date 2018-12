Výstavní projekt Sound and look of no wood trojice autorů Jany Bernartové, Kati Linek a Jana Picko je rozvinutím díla Virtual Wood Jany Bernartové a Jana Picko z roku 2017, ve kterém se zabývali vlastnostmi dřeva. Projekt Sound and look of no wood je koncipován na míru galerijního prostoru Pragovky. Přesto není pouze reinstalací původního díla, ale lze jej chápat spíše jako jeho radikálně ideové a formální rozšíření.

Kolektivně iniciovaná instalace pracuje s konceptem "nedřeva" - synteticky vyrobené napodobeniny dřevěných předmětů prostřednictvím digitálních technologií. Z rezonančních objektů instalace - vyrobených pomocí 3D tiskárny ze specifického materiálu (PLA) obsahujícího dřevěné částice - vychází zvuková vrstva experimentální a akustické umělkyně Kati Linek. Digitální simulace materiálu na bázi dřeva umožňuje v instalaci abstrahovat dřevo na jeho základní vlastnosti: vrstevnatost, strukturovanost a zvukovou vodivost. Důležitým aspektem audio-vizuálního celku je ostatně i samotná technologie, která tento proces podporuje.

Erik Vilím