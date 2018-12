Vernisáže na Pragovce / možná přijde i Mikuláš

Pragovka Gallery si Vás tímto srdečně dovoluje pozvat na vernisáže výstav Sound and look of no wood, Aleš Zapletal: Muzeum zítřejšího počasí a David Helán a David Hřivňacký: Zevlení zlevní.

Vernisáže proběhnou v úterý 4.12 od 18:00 více informací najdete v událostech jednotlivých výstav:

Sound and look of no wood/ Pragovka Gallery Entry 4. 12 - 6. 1. 2018

Aleš Zapletal: Muzeum zítřejšího počasí / Pop-Up 4. 12 - 6. 1. 2018

David Helán a David Hřivňacký: Zevlení zlevní / The White Room 4. 12 - 6. 1. 2018

program: