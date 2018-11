Mikulášské odpoledne ve vozovně Střešovice Praha

Dopravní podník hl. m. Prahy připravil Mikulášské odpoledne. To se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018 od 13.00 hodin do 18.00 hodin ve vozovně Střešovice. Všechny hosty uvítá Mikuláš, čert a anděl. Na děti čeká bohatý animační program se spoustou her a sladkých odměn. Na venkovním pódiu vystoupí Martin Hrdinka, Podřipský žesťový kvintet a Roman Vojtek se Šárkou Markovou. Program pro nejmenší bude probíhat také na vnitřním pódiu.

Uvnitř vozovny bude celkem pět stanovišť kreativního workshopu, děti si mohou vyzdobit perníčky, vytvořit čerta a Mikuláše či vyrobit ozdoby na stromeček. Probíhat bude také malování na obličej.

Doprovodný program v areálu vozovny Střešovice:

Vnitřní pódium:

13.00 – Dětské diskohrátky

14.00 – Vánoční hity

15.00 – Z pohádky do pohádky

16.00 – Vánoční hity

16.30 – Mikulášská s Vilíkem

17.30 – Vánoční hity

Venkovní pódium:

13.00 – Martin Hrdinka hraje nejznámější světové vánoční hity

13.30 – Žestě hrají koledy – Podřipský žesťový kvintet

14.00 – Roman Vojtek a Šárka Marková

15.00 – Martin Hrdinka hraje nejznámější světové vánoční hity

15.30 – Sbor zpívá vánoční písně a koledy

16.00 – Martin Hrdinka hraje nejznámější světové vánoční hity

17.00 – Sbor zpívá vánoční písně a koledy

17.30 – Martin Hrdinka hraje nejznámější světové vánoční hity

18.00 – Závěr akce