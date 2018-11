SWMRS v Praze

SWMRS (Swimmers), dříve známí jako Emily's Army, skupina, jejíž inspirací jsou The Clash i Frank Ocean, se poprvé ukáže v Praze. Dne 1. března 2019 představí v Chapeau Rouge svou chystanou druhou desku Berkeley’s On Fire. Ke spolupráci na albu byl přizván producent Rich Costey, jenž je podepsaný pod deskami Muse nebo Death Cab for Cutie. První vlaštovkou z chystané novinky je zveřejněný singl April In Houston, který kapela představila v pořadu Annie Mac’s Hottest Record na BBC Radio 1. Současně vydává i klip, který režíroval hlas kapely Cole Becker.