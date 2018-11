Kluziště pod Žižkovskou věží

Bruslařská zimní sezóna je tady! Přijďte si zabruslit přímo pod Žižkovskou věž - Ice Park Tower Park Praha je připraven! Tradičně nechybí ani dobroty z přilehlého Miminoo a tak se znovu můžete těšit na svařáky, bombardina a mnoho dalšího.

Už několikátou sezónu je v parku Mahlerových sadů pod Žižkovskou věží otevřeno skvělé kluziště pro všechny milovníky zimního bruslení.

K dispozici je i půjčovna bruslí a oblíbená zimní zahrada Miminoo s apre-skate barem, kde od tradičním zimních teplých nápojů najdete i další dobroty jako třeba čerstvá grilovaná kuřata. Bruslí se každý den!

Bruslí se každý den od 12 do 14 hodin, od 15 do 17 hodin a od 18 do 21 hodin. Vstupné na dvě hodiny činí 100 korun do 18 hodin a 120 korun od 18 hodin.

