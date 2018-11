Rajče a Okurka: V lednici

Botanickopsychologická veřejnost je šokována unikátním objevem úzké skupiny vědců. Následkem toho, že výzkumníci mění živé organismy tak, jak by to příroda nikdy neudělala a do DNA zeleniny vkládají geny z jiných živočišných organismů, došli k překvapivému zjištění, že obyčejná zelenina projevuje základní emocionálně-motorické funkce a to i v případě, kdy je běžně uskladněna ve vaší domácnosti. Víte o tom, že ve vaší lednici existuje život? První důkazy budou demonstrovány na veřejném pozorování Rajčete a Okurky v lednici.

INSCENAČNÍ TÝM REŽIE: Kateřina Janečková, Matěj Kohout SVĚTLA A ZVUK: Stanislav Halbrštát KOSTÝMY: Zuzana Němcová