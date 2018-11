Kool & the Gang v Praze

V pražském Foru Karlín bude krátce před letními prázdninami pěkně horko. Tahle předpověď platí na sto procent, protože 26. června 2019 jej rozpálí a roztančí ikona funku - legendární Kool & the Gang. Kapela, která už půl století píše hudební historii, se proslavila songy jako Celebration, Get Down On It, Fresh, Cherish nebo Ladies Night. A je jasné, že ani po letech jejich hity nenechají nikoho v klidu a jsou nabití energií, které ani zbla neubylo. Forum Karlín tak čeká s touhle jedenáctičlennou partou obrovská taneční funky party, kterou okoření i další hosté a překvapení.