Matoma v Praze

Norský producent Matoma, jehož skladba All Night, na které spolupracoval s populárními The Vamps, patří k tomu nejstreamovanějšímu, co se na internetu dá najít, přijede do Prahy! Již brzy zalije taneční parket pozitivním zvukem tropical housu a tracky, které vám budou povědomé a budete si je chtít zpívat. V Roxy zazní i některé z jeho slavných remixů, ve kterých uslyšíte svoje oblíbené hvězdy jako například Coldplay, Snoop Dogga nebo Steva Aokiho a navíc zde představí své nové album One in a Million a přiveze si speciálního hosta!