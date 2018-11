Letní kino v Holešovicích – vstup zdarma

Léto už je sice nenávratně pryč, připomenout si ho ale můžete v letním kině na holešovickém Výstavišti. Promítat se bude ve speciálně vytápěném stanu. Vstup je zdarma. Návštěvníky čekají i letní koktejly a fotokoutek.

PROGRAM:

Středa 28.11.

14:00 Tajný život mazlíčků

Animovaná komedie, USA, 2016, 90 min.

16:00 Zpívej

Animovaná komedie, USA, 2016, 110 min.

18:00 Johny English se vrací

Komedie, USA, 2011, 101 min.

20:00 Dítě Bridget Jonesové

Komedie, VB / Francie / USA, 2016, 123 min.



Čtvrtek 29.11.

14:00 Trollové

Animovaná komedie, USA, 2016, 92 min.

16:00 Mimi šéf

Animovaná komedie, USA, 2017, 97 min.

18:00 Mamma Mia!

Muzikál, USA, 2008, 108 min.

20:00 Vražda v Orient expresu

Krimi / drama, USA, 2017, 114 min.



Pátek 30. 11.

14:00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

Rodinná komedie, USA, 2015, 92 min.

16:00 Já, padouch

Animovaná komedie, USA, 2010, 95 min.

18:00 Láska nebeská

Komedie / Romantický, VB 2003, 135 min.

20:00 Teorie tygra

Tragikomedie, ČR, 2016, 101 min.



Sobota 1. 12.

14:00 Čtyřlístek ve službách krále

Rodinný animovaný film, ČR, 2013, 90 min.

16:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí

Animovaná komedie, USA, 2016, 95 min.

18:00 Jak dostat tatínka do polepšovny

Komedie, Československo, 1978, 85 min.

20:00 Prázdniny v Římě

Romantická komedie, USA, 1953, 118 min.



Neděle 2. 12.

14:00 Tajný život mazlíčků

Animovaná komedie, USA, 2016, 90 min.

16:00 Zpívej

Animovaná komedie, USA, 2016, 110 min.

18:00 Dítě Bridget Jonesové

Komedie, VB / Francie / USA, 2016, 123 min.

20:00 Johnny English se vrací

Komedie, USA, 2011, 101 min.



Pondělí 3. 12.

14:00 Trollové

Animovaná komedie, USA, 2016, 92 min.

16:00 Mimi šéf

Animovaná komedie, USA, 2017, 97 min.

18:00 Mamma Mia!

Muzikál, USA, 2008, 108 min.

20:00 Vražda v Orient expresu

Krimi / drama, USA, 2017, 114 min.



Úterý 4. 12.

14:00 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

Rodinná komedie, USA, 2015, 92 min.

16:00 Já, padouch

Animovaná komedie, USA, 2010, 95 min.

18:00 Nějak se to komplikuje

Komedie, USA, 2010, 120 min.

20:00 Teorie tygra

Tragikomedie, ČR, 2016, 101 min.



Středa 5. 12.

14:00 Čtyřlístek ve službách krále

Rodinný animovaný film, ČR, 2013, 90 min.

16:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí

Animovaná komedie, USA, 2016, 95 min.

18:00 Co jsme komu udělali?

Komedie, Francie, 2014, 97 min.

20:00 Prázdniny v Římě

Romantická komedie, USA, 1953, 118 min